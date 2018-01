"Dziś nad ranem zmarła Lidia Ostałowska, wielka polska reporterka. Lidka była moją najbliższą Przyjaciółką" - napisał w niedzielę w jednym z portali społecznościowych reporter, Wojciech Tochman.

Informację potwierdziły na swoich profilach w mediach społecznościowych wydawnictwo Czarne, w którym Ostałowska opublikowała kilka książek oraz Instytut Reportażu (IR), gdzie była wykładowczynią w prowadzonej przez IR Polskiej Szkoły Reportażu.

“Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Lidię Ostałowską, wspaniałego człowieka i świetną dziennikarkę, o niezwykłej wrażliwości na wszelką odmienność, jak mało kto wyczuloną na sprawy społeczne” - czytamy w komunikacie wydawnictwa Czarne.

Lidia Ostałowska (ur. w 1954 r. w podwarszawskiej Radości) była reporterką związaną z “Gazetą Wyborczą”, gdzie publikowała głównie w “Dużym Formacie”. Pisała reportaże o mniejszościach narodowych i etnicznych, o kobietach, o młodzieży z subkultur i osobach wykluczonych. Jej dziennikarstwo określane było przez niektórych jako “równościowe”.

Była autorką dwóch zbiorów reportaży - „Cygan to Cygan” (2000 r.) i „Bolało jeszcze bardziej” (2012 r.) oraz książki reporterskiej „Farby wodne” (2011 r.). Za tą ostatnią zdobyła nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej; była rownież nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2012, Nagrody Gwarancje Kultury 2012 i do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Była też współautorką wielu reportaży. Jej reportaże tłumaczono na fiński, rosyjski, rumuński, węgierski.

Jej tekst "Teraz go zarymuję" (2001 r.), na temat osób skupionych wokół zespołu Paktofonika, był impulsem do stworzenia filmu "Jesteś Bogiem"(2012) przez Leszka Dawida.

Ostałowska była absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Za czasów komunistycznych pracowała jako reporterka "Przyjaciółki" i "Itd".

Prowadziła wykłady w Instytucie Badań Literackich PAN na podyplomowych gender studies. Była też jednym z fundatorów i członków rady Fundacji Itaka.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

edytor: Dorota Skrobisz