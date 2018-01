Prezes Banku Pekao: Jesteśmy gotowi wypłacić maksymalną dywidendę za 2017 r.



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Bank Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podziału zysku za 2017 r., ale jest przygotowany, by móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za ub.r., poinformował prezes Michał Krupiński.

"Jesteśmy przygotowani, aby móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za 2017 r. i zaproponować to naszej radzie nadzorczej i akcjonariuszom. Spełniamy wymogi bezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego i pod względem wypłacalności zajmujemy czołową pozycję na rynku. Nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji w sprawie dywidendy za rok 2017" - powiedział Krupiński w wywiadzie dla "Parkietu".

Podkreślił przy tym, iż w ramach licznych spotkań inwestorzy postrzegają pozytywnie zmianę długoterminowego profilu banku ze spółki dywidendowej na dywidendowo-wzrostową.

W przedstawionym w listopadzie 2017 r. dokumencie "Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020" Bank Pekao poinformował, że obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kubiak mówił wówczas, że począwszy od zysku za 2019 rok bank chce przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

