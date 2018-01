Mieszkanie plus będzie pod bezpośrednim nadzorem premiera

Źródło: PAP

Mieszkanie plus pod bezpośrednim nadzorem premiera - powiedział we wtorek PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Z kolei, jak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, do kompetencji Kwiecińskiego zostanie włączone m.in. budownictwo.