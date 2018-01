Knight Frank: W Warszawie nie przybędzie biurowych pustostanów w 2018 r.



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Na warszawski rynek biurowy dostarczono ponad 275 tys. m2 powierzchni biurowej w 23 projektach w 2017 r., a w budowie jest aktualnie 765 tys. m2, poinformował dyrektor Działu Reprezentacji Właściciela w Knight Frank Maciej Skubiszewski. Według niego, w tym roku, pomimo dużego wolumenu powierzchni w budowie, oczekuje się dalszego spadku współczynnika pustostanów, przede wszystkim dzięki ograniczonej nowej podaży w 2018 r. i utrzymaniu popytu na wysokim poziomie.

"Rok 2017 zapisał się na warszawskim rynku biurowym jako okres wzmożonej aktywności deweloperów, która doprowadziła do najwyższego w historii wolumenu powierzchni biurowej w budowie. Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku jest także spadek wskaźnika pustostanów, który obserwowany był od początku roku. Wpływ na to miał nie tylko ożywiony popyt, który osiągnął jeden z najwyższych poziomów notowanych dotychczas w Warszawie, ale także nowa podaż, która była zdecydowanie niższa niż w rekordowym 2016 r." - powiedział Skubiszewski, cytowany w komunikacie.

W minionym roku na warszawski rynek biurowy dostarczono ponad 275 tys. m2 powierzchni biurowej w 23 projektach, w zdecydowanej większości zlokalizowanych poza centrum, poinformował ekspert.

"Udana komercjalizacja projektów oddanych do użytku w 2016 roku zachęciła deweloperów do rozpoczynania nowych budów. Aktualnie w realizacji znajduje się 765 tys. m2, z czego ponad połowa przypada na projekty rozpoczęte w 2017 roku. Warto podkreślić, że ponad 50% wolumenu powierzchni w budowie stanowią projekty wieżowe. Najwięcej tego typu obiektów powstanie wokół ronda Daszyńskiego, gdzie po sukcesie Warsaw Spire deweloperzy w krótkim czasie przystąpili do budowy kolejnych wysokościowców" - wskazał Skubiszewski.

Według niego, miniony rok to także kontynuacja wzmożonej aktywności najemców. Wolumen umów podpisanych w 2017 roku sięgnął 820 tys. m2 i był o 8% wyższy niż zarejestrowany w 2016 r. i tylko nieznacznie niższy niż w rekordowym 2015 r. Najwięcej powierzchni wynajęto w strefach centralnych.

"Od początku roku w Warszawie obserwowany jest spadek współczynnika pustostanów, który na koniec roku wyniósł 11,7%. W ciągu 12 miesięcy odnotowano spadek współczynnika pustostanów o 2,5 pkt proc. Warto zauważyć, że tak niskiego współczynnika pustostanów nie zarejestrowano w Warszawie od 2013 r. Do jego obniżenia przyczyniła się wysoka absorpcja netto, która po czterech kwartałach wyniosła niemal 380 tys. m2 i była najwyższa w historii warszawskiego rynku biurowego. Pomimo dużego wolumenu powierzchni w budowie, oczekuje się dalszego spadku współczynnika pustostanów, przede wszystkim dzięki ograniczonej nowej podaży w 2018 roku i utrzymaniu popytu na biura na wysokim poziomie" - podsumował ekspert.

