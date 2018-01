Objęte sankcjami podmioty chińskie - Beijing Chengxing Trading Co. Ltd. oraz Dandong Jinxiang Trade Co. Ltd. - to firmy zajmujące się obrotem metalami i innymi towarami wykorzystywanymi w przemyśle zbrojeniowym.

Pięć z ukaranych firm to północnokoreańscy armatorzy z flotą sześciu statków.

Środki wymierzono też w ministerstwo przemysłu naftowego Korei Północnej.

Z kolei na liście osób znajduje się dziesięciu członków Partii Pracy Korei przebywających w Chinach, Rosji i w samozwańczej republice Abchazji na terenie Gruzji. Departament Stanu wezwał jednocześnie te kraje do wydalenia objętych sankcjami osób.

Kolejnych pięć osób umieszczono na liście ze względu na związki z północnokoreańskimi sieciami finansowymi.(PAP)

