"Dzisiejsze forum jest kluczowym krokiem do zacieśnienia współpracy między ukraińskim i unijnym przemysłem obronnym. Ma to kluczowe znaczenie teraz, ale także dla naszych przyszłych potrzeb. Jestem przekonany, że zbliży to nasze przemysły obronne, pozwoli nam uczyć się od siebie nawzajem i pomoże Ukrainie obronić się przed rosyjską wojną agresji. To może okazać się przełomowe w dłuższej perspektywie" - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Ukraiński apel

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który połączył się z uczestnikami wydarzenia zdalnie, ocenił, że utrzymanie pokoju w Europie wymaga przejścia jej gospodarki na tryb wojenny. "Możemy odstraszyć agresywną Rosję, pokazując, że Europa ma środki do obrony. Wspólna obronna przestrzeń przemysłowa pomogłaby przezwyciężyć istniejące problemy. Żaden kraj nie może pomóc Ukrainie i chronić Europy w pojedynkę. Można to osiągnąć jedynie poprzez wspólny wysiłek" - podkreślił.

Forum zapoznawcze

Konferencja zgromadziła około 400 przedstawicieli rządów, unijnego i ukraińskiego przemysłu obronnego, stowarzyszeń branżowych, a także instytucji UE. Celem spotkania było skojarzenie kontrahentów z państw UE i Ukrainy, którzy mogliby realizować wspólne projekty przy finansowym wsparciu Unii.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz