DM BOŚ obniżył rekomendację JSW do 'trzymaj', wycenę do 110 zł



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do 110 zł ze 111,5 zł, a rekomendację do "trzymaj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 104,5 zł za akcję. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 99,12 zł.

"Biorąc pod uwagę (i) dobre zachowanie kursu akcji spółki oraz (ii) marginalnie niższą naszą 12-miesięczną wycenę docelową w wysokości 110 zł na akcję obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do trzymaj (poprzednio kupuj). Jednocześnie obniżamy krótkoterminową rekomendację relatywną dla walorów JSW do niedoważaj (poprzednio neutralnie)" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że skor. zysk netto spółki wyniesie 2 127,6 mln zł w 2017 roku i 1 537,8 mln zł w br.

(ISBnews)