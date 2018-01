DM BOŚ obniżył wycenę Play do 37,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Play do 37,9 zł z 39,4 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 33,76 zł. W czwartek na zamknięciu za akcję płacono 32,22 zł.

"27 lutego spółka opublikuje wyniki finansowe za IV kw. 2017 roku. Oczekujemy mało imponującej dynamiki r/r skor. EBITDA w porównaniu z 3 poprzednimi kwartałami. Przypominamy tutaj, że w I kw./II kw./III kw. 2017 roku skor. EBITDA Play wzrosła o 21%/22%/9% r/r. Co prawda przychody operacyjne, które w omawianym okresie prognozujemy na ok. 1 761 mln zł, powinny istotnie rosnąć (+9% r/r), jednak towarzyszyć temu wzrostowi powinna, wg naszych szacunków, stagnacja skor. EBITDA, którą prognozujemy w wysokości 564 mln zł, zarówno względem poprzedniego kwartału, jaki analogicznego kwartału rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

Broker prognozuje, że spółka wypracuje 423,8 mln zł netto zysku za 2017 r. i 869,8 mln zł w 2018 r., przy przychodach odpowiednio: 6 691,4 mln zł i 7 094,1 mln zł.

(ISBnews)