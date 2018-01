Murapol kupuje działkę w Warszawie za 30 mln zł netto pod 766 mieszkań



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Murapolu, Murapol Projekt 32, zawarła z Przedsiębiorstwem dochodzenia roszczeń i prowadzenia egzekucji Sp. z o.o. warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien o łącznej powierzchni 40 617 m2 za 30 mln zł netto, podała spółka. Spółka chce tam wybudować 766 lokali mieszkalnych.

"Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta nie później niż 15 marca 2018 r. pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawa z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna planuje realizację projektu deweloperskiego obejmującego budowę 766 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 33 100 m2.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)