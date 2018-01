Polimex-Mostostal liczy na realizację budowy Elektrowni Ostrołęka C



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni Józwowicz.

"Szczerze wierzę, że to będzie dla Polimeksu" - powiedział dziennikarzom Józwowicz w kuluarach kongresu Powerpol, pytany o przetarg na budowę Elektrowni Ostrołęka C.

Jego zdaniem, możliwe jest spotkanie oczekiwań cenowych inwestora i wykonawcy poprzez tzw. dokument zmieniający kontrakt zawierany już po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

"Inwestor może powiedzieć, czego nie chce. Nie ma innej drogi prawnej" - podkreślił.

Podkreślił też, że oferta złożona przez konsorcjum Polimeksu jest zgodna z SIWZ i że przeprowadzono analizę rynku przed jej złożeniem.

Zdaniem Józwowicza oferta konsorcjum jest realistyczna, ale inwestor może zejść z oczekiwaniami, co może obniżyć cenę.

"Moim zdaniem takie wielkie kontrakty są też po to, żeby polskie firmy mogły je robić i zarobić na nich" - powiedział także prezes.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)