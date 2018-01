ZBP: W tym roku sytuacja w sektorze bankowym i gospodarce będzie lepsza



Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Sytuacja w gospodarce polskiej, a także w sektorze bankowym może okazać się lepsza w 2018 r. niż w 2017 r, wynika z wypowiedzi prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza.

"W roku ubiegłym sektor bankowy był sektorem stabilnym i osiągnął dobre wyniki co jest następstwem między innymi funkcjonowania całej gospodarki. Liczymy, że 2018 r. będzie dobry pod względem gospodarki i całego sektora bankowego" - powiedział Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej.

Według niego, polepszenie w tym roku sytuacji będzie wynikać m.in. z ogólnego zwiększeniu biznesu w kraju, kontroli kosztów w sektorze bankowym, rozwoju technologii, a także z niewielkich wzrostów cen usług bankowych.

W styczniu indeks Pengap wzrósł o 5,1 pkt m/m do do 26,9 pkt i jest on wyższy o 6,9 pkt r/r. "Ten wzrost optymizmu nie oznacza, że jesteśmy na rekordowym poziomie, bo Pengap przekraczał już kiedyś 35 pkt" - dodał Pietraszkiewicz.

Jego zdaniem, kredytu mieszkaniowe w CHF należą obecnie do najlepiej obsługiwanych i - wbrew niektórym doniesieniom - nie jest ich tak dużo.

"Na koniec września 2017 r. łącznie zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych we frankach wynosiło 118,04 mld zł. W okresie styczeń 2015 - wrzesień 2017 zmniejszyło się o 28,75 mld zł. Teraz szacujemy, że jest to około 115 mld zł. Umów czynnych było 502 tys.sztuk. My szacujemy, że każdego roku spłacanych jest około 20 tys, sztuk tych kredytów" - dodał Pietraszkiewicz.

Dodał, że w ciągu ostatnich 3 lat (od chwili uwolnienia franka szwajcarskiego) przewalutowanych zostało ok. 1800 szt, a opóźnienia w spłacie, powyżej 90 dni wynosi 1,4% co stanowi 6,9 tys. umów.

"Chciałbym zauważyć, że nadal obowiązuje tzw. sześciopak mający na celu złagodzenie skutków przez banki uwolnienia kursu franka" - dodał.

Według przeprowadzonego w styczniu br. sondażu na zlecenie ZBP, perspektywa 2018 roku w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana pozytywnie. Trzy czwarte badanych (70%) patrzy na 2018 r. z nadzieją i optymizmem, jednak trzecia (30%) z lękiem i obawą. Grupa optymistów jest o 24 pkt proc. liczniejsza niż przed rokiem.

Według 90% badanych, w 2018 roku wzrosną nakłady inwestycyjne banków na nowoczesne technologie. 65% przewiduje także wzrost cen usług bankowych, podobny odsetek (60%) oczekuje wzrostu przychodów banków. Jedna trzecia badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (36%) i klientów detalicznych (37%). Według 26% badanych, wzrośnie zaufanie do banków, a według 24% poprawi się reputacja sektora bankowego.

(ISBnews)