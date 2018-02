Qubic Games wprowadzi dwie gry Gameverse na platformę Nintendo Switch



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Qubic Games zawarł z Gameverse Paulina Pabis umowy na wprowadzenie gier "Eyes - The Horror Game" i "Dead Ringer: Fear Yourself" na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

"Współpraca obejmować będzie wsparcie emitenta dla Gameverse przy implementacji gier na platformę Nintendo Switch, ich wydanie, marketing oraz dystrybucję. Premiery obu gier na platformę Nintendo Switch planowane są w roku 2018" – czytamy w komunikacie

W zamian za licencje na wydawanie gier Gameverse otrzyma wynagrodzenie w postaci tzw. revenue share - procentu od przychodów z ich sprzedaży, podano także.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)