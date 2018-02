Obroty ogółem na NewConnect spadły o 45,6% r: r do 72,4 mln zł w styczniu



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w styczniu 2018 r. spadła o 45,6% r/r do 72,44 mln zł, podała giełda.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu spadła o 45,7% do 66,16 mln zł.

Na NewConnect w styczniu 2018 r. zadebiutowała spółka Brand 24, której wartość oferty wyniosła 6,2 mln zł.

W styczniu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

