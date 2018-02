Atal wprowadził do sprzedaży 255 lokali inwestycyjnych we Wrocławiu



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Atal uruchomił sprzedaż 255 lokali inwestycyjnych we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 37, podała spółka.

"W dwóch budynkach zaplanowano 255 lokali inwestycyjnych oraz 11 usługowych. Cena za m2 zaczyna się od 6 100 zł netto i obejmuje wykończenie lokalu [...] Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji Krakowska 37 to I kwartał 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, lokale to alternatywa dla wynajmu mieszkań i rozwiązanie m.in. dla studentów, turystów czy przedsiębiorców, szukających lokum lub zakwaterowania dla pracowników delegowanych. "Lokale są również doskonałym celem inwestycyjnym dla firm, istnieje bowiem możliwość zakupu nieruchomości z odliczeniem VAT" - czytamy także.

"Krakowska 37 to unikatowy projekt, który przypadnie do gustu osobom zainteresowanym dobrze położonymi lokalami inwestycyjnymi. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, chcących zainwestować w nieruchomość z łatwym dostępem do miejskich udogodnień. Już w pierwszych godzinach sprzedaży aż 58 lokali zostało zarezerwowanych" - skomentował wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w materiale.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)