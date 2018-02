Steffen Heeger zostanie dyrektorem ds. medycznych w Selvicie



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Steffen Heeger obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. medycznych (chief medical officer) w Selvicie, poinformowała spółka. Wcześniej związany był m.in. notowaną na giełdzie we Frankfurcie niemiecką firmą biotechnologiczna specjalizująca się w nowotworach układu krwiotwórczego - Morphosys AG oraz firmą farmaceutyczną Merck Serono, dodano.

"Dr Heeger będzie miał znaczący wpływ na nasze możliwości w zakresie prowadzenia dużych, wieloośrodkowych badań klinicznych i rozwoju Selvity w wymiarze globalnym. Rozbudowa zespołu klinicznego umożliwi też samodzielny rozwój kliniczny kilku leków innowacyjnych Selvity. W fazie odkrycia w naszych laboratoriach znajduje się teraz kilkanaście innowacyjnych projektów leków przeciwnowotworowych o ogromnym potencjale Jest to osoba o niezwykle bogatym, nieocenionym doświadczeniu, a jego osiągnięcia w zakresie klinicznego rozwoju leków onkohematologicznych, w tym leków biologicznych, przynoszą Selvicie ogromną wartość dodaną, szczególnie biorąc pod uwagę cele stawiane przez nas w strategii rozwoju na lata 2017-2021" powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Heeger dołączy do Selvity w lutym br. i będzie odpowiadał za rozwój kliniczny, a także wszelkie kwestie medyczne i regulacyjne związane z rozwojem projektów onkologicznych prowadzonych przez Selvitę, dodano.

"Steffen Heeger jest onkologiem z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu leków onkologicznych. Przed dołączeniem do Selvity pełnił funkcję wiceprezesa oraz dyrektora ds. rozwoju i operacji klinicznych w Morphosys AG, europejskim potentacie branży biotechnologicznej z siedzibą w Niemczech, z kapitalizacją przekraczającą 2 mld euro. Był odpowiedzialny za opracowywanie i realizację strategii klinicznej dla wiodących produktów hematologicznych i onkologicznych spółki. Wcześniej pracował m.in. w Merck Serono, gdzie przez dziewięć lat kierował zespołem odpowiadającym za rozwój kliniczny leku Erbitux, stosowanego w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami" - czytamy dalej w komunikacie.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)