"Chiny wyraźnie postrzegają Serbię jako centrum swoich inwestycji i wpływów na Starym Kontynencie. Belgrad oczekuje z kolei cennego wsparcia finansowego w ramach partnerstwa strategicznego, a także tego, aby Chiny były +trzecim filarem+ serbskiej polityki zagranicznej, opierającej się na Unii Europejskiej i Rosji" - zauważa gazeta.

Sam Xi podkreślił w autorskim tekście dla serbskiego dziennika "Politika", że Serbia jest najważniejszym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowej i Wschodniej.

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" zwraca uwagę, że wizyta Xi - zorganizowana w 25. rocznicę bombardowania przez NATO chińskiej ambasady w Belgradzie - wyśle sygnał mieszkańcom Chin oraz całego "globalnego Południa, pokazujący "hipokryzję NATO pod przywództwem USA".

Minister spraw zagranicznych Serbii Marko Dziurić spotkał się we wtorek z delegacją UE w Serbii. W czasie spotkania podkreślił, że "dobre stosunki Belgradu z krajami trzecimi mogą wzbogacić zarówno Serbię, jak i UE". Dodał, że pełne członkostwo Serbii w UE pozostaje priorytetem polityki zagranicznej władz w Belgradzie.

Xi Jinping przybył do Belgradu we wtorek na zaproszenie prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia po zakończeniu wizyty we Francji. W środę uroczyście powitano go w Pałacu Serbii, po czym zorganizowano spotkanie liderów obu państw.

Na wtorkowym posiedzeniu serbski rząd przyjął kilka dokumentów rozszerzających współpracę z Chinami w obszarach infrastruktury, rolnictwa, informacji, telekomunikacji oraz turystyki.

