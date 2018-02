PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, poinformował bank.

"Przystąpienie do The Covered Bond Label to kolejny krok w kierunku wzmocnienia naszych relacji z inwestorami. Tym samym ponownie potwierdzamy nasze przywiązanie do najwyższych standardów jakości oraz zapewnienie dostarczania inwestorom poprawnych i aktualnych informacji" - powiedział wiceprezes PKO Banku Hipotecznego Jakub Niesłuchowski, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,88 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)