"Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, rozpoczął bieżący rok od spadku. To dopiero drugi miesiąc nieznacznego do tej pory ograniczenia liczby wakatów. Jednak już ponad rok nie obserwowaliśmy spadku na rynku wolnych miejsc pracy. Wysoka dynamika ubiegłorocznego wzrostu, jaką obserwowaliśmy na rynku wydaje się trudna do utrzymania w roku bieżącym. W listopadzie stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie spadła" - czytamy w raporcie.



W styczniu najbardziej wzrosła liczba wakatów w woj. podlaskim, podkarpackim i opolskim; niewielki spadek wystąpił w woj. lubelskim i śląskim.



"W przeciwieństwie do ubiegłego roku styczeń na rynku wolnych miejsc pracy był lepszy dla osób z wykształceniem w kierunkach z dziedziny nauk społecznych niż pozostałych. Liczba ofert dla tych pracowników utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca przy spadku w pozostałych kategoriach. W stosunku do osób z wysokimi kwalifikacjami najgorzej przedstawiało się zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym" - czytamy w komunikacie.



W zawodach z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych panowała wyraźna dysproporcja i jedynymi zawodami, na które zapotrzebowanie wzrosło był specjalista ds. internetu i e- commerce oraz energetyk, napisało także BIEC.



W styczniu w usługach najgorzej wypadły sektory związane z opieką zdrowotną, pielęgnacją urody i rekreacją. Nieco mniejszy spadek zapotrzebowania na nowych pracowników wystąpił w turystyce oraz logistyce, za wyjątkiem transportu, w którym pracodawcy w styczniu zwiększyli zapotrzebowanie głównie na kierowców. W edukacji liczba wakatów w ubiegłym miesiącu nie zmieniła się.



Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

