WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 1,33 proc. do 2.414,41 pkt. WIG zwyżkował o 1,05 proc. do 62.602,34 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,42 proc. do 4.745,67 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 629 mln zł, z czego prawie 487 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PKO BP (63 mln zł). Kurs banku wzrósł o 1,8 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowała na zamknięciu wycena PGNiG (+2,9 proc.), a 2-proc. wzrost odnotowało KGHM.

Spadkom przewodziło z kolei CCC (-2,0 proc.).

Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, w IV kwartale 2017 roku zysk netto grupy Banku Pekao wyniesie 963,8 mln zł. Raport zostanie opublikowany 27 lutego. Akcje Pekao zwyżkowały na zamknięciu o 1,8 proc.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrosła na zamknięciu wycena Amiki (+4,3 proc.), a największy spadek odnotowało GTC (-2,9 proc.).

O 2,3 proc. zniżkowała na zamknięciu wycena Ciechu.

Sześć osób, w tym wiceminister skarbu w latach 2012-2014, zostało w poniedziałek zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu - poinformowało CBA. Według nieoficjalnych informacji PAP straty mogły sięgnąć nawet 110 mln zł.

Analitycy spodziewają się, że w czwartym kwartale 2017 roku zysk netto Banku Handlowego wyniesie 163,5 mln zł - wynika z konsensusu PAP Biznes. Raport zostanie przedstawiony 14 lutego. Cena akcji Banku Handlowego wzrosła w poniedziałek o 0,2 proc.

Najmocniejszy wzrost na szerokim rynku odnotował Getback (+11,7 proc.).

Anna Unton

>>> Polecamy: Inwestorzy na rynku akcji "kupują dołek". Wall Street i ropa odrabiają straty