Liczba pasażerów na Lotnisku Chopina wzrosła o 16% r: r do 1,12 mln w styczniu



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Na Lotnisku Chopina odprawiono 1,12 mln osób w styczniu br., co oznacza wzrost o ponad 16% r/r, podała spółka. W ruchu międzynarodowym podróżowało ponad 1 mln osób (wzrost o ponad 21% r/r), a w ruchu krajowym 118,5 tys. osób (spadek o 13% r/r).

"Bardzo cieszy nas nieprzerwany wzrost liczby pasażerów na Lotnisku Chopina. Zauważamy, że coraz więcej pasażerów korzysta z usług naszego portu jako punktu przesiadkowego w dalszej podróży. Oznacza to, że Warszawa umacnia swoją pozycję jako hubu w Europie Środkowej i Wschodniej. Wzrost liczby pasażerów, przy jednoczesnym wyczerpywaniu się możliwości operacyjnych Lotniska Chopina jest bardzo poważnym argumentem wskazującym na pilną konieczność stworzenia nowego, dużego, nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się najważniejszym węzłem komunikacyjnym w tym rejonie kontynentu" - skomentował dyrektor biura marketingu i PR Hubert Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. lotnisko przewiduje dalsze wzrosty liczby pasażerów, głównie dzięki otwieranym przez narodowego przewoźnika PLL LOT połączeniom - m.in. do Singapuru, Moskwy-Domodiedowo, Skopje, czy Podgoricy, podano także.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. port obsłużył 15,75 mln pasażerów, tj. o 23% więcej niż w 2016 r. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

(ISBnews)