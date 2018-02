Kogeneracja: Cena w wezwaniu PGE odpowiada wartości godziwej



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie.

Na początku lutego PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję. Podmiotem nabywającym akcje jest PGE Energia Ciepła. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje to 21 lutego 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 6 marca 2018 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji na GPW został wyznaczony na 9 marca, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - na 14 marca 2018 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)