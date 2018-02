Akcjonariusze Energi zgodzili się na zakup obligacji Energa Operator



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Energi zgodzili się na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator, poinformowała spółka. Pozwoli to sfinansować program inwestycyjny ustalony na lata 2017-2019, obejmujący przede wszystkim kluczową modernizację sieci elektroenergetycznych.

"Nowoczesne, sprawne i niezawodne linie dystrybucyjne są jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też gwarantem komfortu codziennego życia mieszkańców. Dzięki dzisiejszej decyzji walnego zgromadzenia uczyniliśmy kolejny krok w kierunku poprawy funkcjonowania sieci, która obejmuje swoim zasięgiem 25% terytorium Polski. To ważna inwestycja, więc dziękuję akcjonariuszom, że wspierają nas w jej realizacji" - powiedziała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

Uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest wynikiem umowy, jaką we wrześniu ubiegłego roku Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej, pomorska grupa energetyczna otrzymała kredyt w wysokości 250 mln euro z blisko 1 mld euro przeznaczonego łącznie na rozwój polskiej energetyki i sektora badawczo-rozwojowego.

Łącznie Energa kupi od spółki zależnej obligacje warte przeszło miliard złotych, dodano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)