PKN Orlen sprzedał już 100 mln litrów paliwa lotniczego na lotnisku w Pradze



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen osiągnął na międzynarodowym lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze sprzedaż na poziomie 100 mln litrów paliwa lotniczego, podał koncern.

"Po zaledwie dziesięciu miesiącach działalności, możemy pochwalić się 20% udziałem rynku sprzedaży paliwa lotniczego w Pradze. Oznacza to, że jesteśmy drugim największym dostawcą paliw zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych linii lotniczych w tym porcie. To bardzo konkurencyjny rynek, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację, szukając okazji do dalszego rozwoju naszej działalności w tym obszarze" - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Produkt dostarczany jest z pobliskiej rafinerii w Kralupach zarządzanej przez Unipetrol, spółkę z Grupy Orlen, która jest jednym producentem paliwa lotniczego JET A-1 na rynku czeskim. Z kolei za usługę tankowania odpowiada Czech Airlines Handling, a.s., certyfikowany agent lotniskowy, posiadający długoletnie doświadczenie w tankowaniu statków powietrznych, dodano.

"Na lotnisku w Pradze PKN Orlen dostarcza paliwo lotnicze do skrzydeł samolotów największych międzynarodowych przewoźników lotniczych m.in.: Czech Airlines, Qatar Airways, UPS, KLM, Air France, Travel Service" - podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)