W środę zostali przez komisję finansów powołani w skład podkomisji. Ich wybór, jak mówił szef komisji finansów Andrzej Szlachta (PiS), uzupełnił wakaty w podkomisji m.in. związane z odejściem dotychczasowego szefa podkomisji i komisji finansów Jacka Sasina. Został on szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Obecnie w skład podkomisji, bez powołanych w środę nowych członków, wchodzą: Gabriela Masłowska, Jan Szewczak i Ewa Szymańska (wszyscy PiS), Zofia Czernow i Krystyna Skowrońska (PO), Paweł Grabowski (Kukiz'15), Michał Jaros (Nowoczesna). Sylwester Tułajew był już członkiem podkomisji i teraz do niej wrócił.

Podkomisja po odejściu Jacka Sasina nie ma przewodniczącego, wiceprzewodniczącą jest Gabriela Masłowska.

Podkomisja zajmuje się projektami ustaw ws. kredytów frankowych.

W połowie października 2017 roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli pochodzącej z 2015 roku ustawy, który stwarza większe możliwości uzyskania takiego wsparcia. Zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto - zgodnie z projektem - zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy.

Projekt ten formalnie nie trafił jeszcze do podkomisji ds. ustaw frankowych. Niedawno pozytywne stanowisko w jego sprawie wydał rząd.

W stanowisku, podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, a datowanym na 9 lutego br. rząd stwierdza, że "pozytywnie ocenia projektowaną ustawę, zmierzającą do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kredytu".

"Projektodawcy trafnie uzasadniają konieczność wprowadzenia ustawowej regulacji zapewniającej pomoc osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności nie są w stanie spłacać zaciągniętego kredytu mieszkaniowego" - głosi stanowisko rządu.

