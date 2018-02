Kowalczyk spotkał się w stolicy Belgii z komisarzem UE ds. środowiska Karmenu Vellą.

Minister na konferencji prasowej odpowiadał m.in. na pytanie, kiedy resort środowiska przedstawi plan ochrony dla Puszczy Białowieskiej.

"Plan zaprezentujemy, ale (...) kiedy,(...) będzie ostateczny wyrok TSUE, bo na to czekamy. Ten plan musi być przygotowany na podstawie propozycji różnego rodzaju ekspertów, zarówno specjalistów od leśnictwa, od ochrony przyrody czy również przedstawicieli organizacji ekologicznych (...) Plan przedstawimy, ale w następnych miesiącach. Nie jest to takie pilne. Zresztą pan komisarz tak stwierdził: spokojnie, w dialogu przygotujemy plan, nie musimy się z tym spieszyć" - powiedział Kowalczyk.

Minister pytany, czy resort planuje się odwoływać od ostatecznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nt. puszczy, odpowiedział, że nie będzie to miało wielkiego znaczenia. MŚ spodziewa się, że zapadnie on w kwietniu br.

"Ten wyrok i tak się odnosi do przeszłości, odwoływanie się (od niego - PAP), nie ma chyba aż takiego wielkiego znaczenia. My po prostu przyjmiemy ten wyrok jaki on jest i na podstawie tego wyroku będziemy budować przyszłość i organizować plan ochrony Puszczy Białowieskiej" - dodał. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Anna Mackiewicz