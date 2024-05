Dla uczniów, którzy piszą maturę w Formule 2023 wypracowanie stanowi jedną z trzech części egzaminu pisemnego. Pierwsza część to “Język polski w użyciu". Ma ona na celu sprawdzić m.in. umiejętność czytania ze zrozumieniem, posługiwania się językiem oraz tworzenia notatki syntetyzującej. Druga część jest określana jako "Test historycznoliteracki", który weryfikuje znajomość lektur obowiązkowych.

Matura 2024: Jak napisać wypracowanie na maturze z języka polskiego?

Niezależnie od formuły matury, za wypracowanie można zdobyć najwięcej punktów. W przypadku Formuły 2023 jest to 35 punktów na 60, zaś w starej wersji (Formuła 2015) 50 punktów na 70. W pierwszym przypadku uczniowie mają do wyboru dwa tematy, zaś w drugim trzy. Ich zadaniem jest napisanie tekstu argumentacyjnego. Wypracowanie maturalne w Formule 2023 musi mieć przynajmniej 300 wyrazów, zaś w Formule 2015 - 250 wyrazów.

Maturzyści mają za zadanie rozważyć problem, który jest podany w temacie. Konieczne jest przedstawienie własnego zdania oraz jego uzasadnienie. Należy również odwołać się do wybranych utworów literackich oraz kontekstów. W przypadku Formuły 2023 jednym z tych utworów musi być lektura obowiązkowa. Pisząc maturę w Formule 2015 uczniowie powinni odwołać się do podanych fragmentów lektury, całego utworu, a dodatkowo do wybranych tekstów kultury. Trzeci temat do wyboru to analiza podanego wiersza. Konieczne jest postawienie tezy interpretacyjnej oraz jej uzasadnienie.

Matura 2023 z języka polskiego. Tematy wypracowań

Analiza arkuszy z poprzednich lat jest jednym z najlepszych sposobów na powtórzenie materiału oraz zweryfikowanie swojej wiedzy. Warto także sprawdzić odpowiedzi. Jakie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego w 2023 roku?

Formuła 2023

Temat nr 1: Człowiek – istota pełna sprzeczności.

W pracy odwołaj się do:

wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego

innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów.

Temat nr 2: Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

W pracy odwołaj się do:

wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego

innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów.

Formuła 2015

Temat nr 1: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 2: Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 3: Zinterpretuj podany utwór (Ewa Lipska "Mogę"). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura z języka polskiego. Tematy wypracowań w 2022 roku

Temat nr 1: Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 2: Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 3: Zinterpretuj podany utwór (Józef Baran "Najkrótsza definicja życia"). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Tematy wypracowań maturalnych w 2021 roku

Temat nr 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem iuzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat nr 3: Zinterpretuj podany utwór (Beata Obertyńska "Strych"). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Na napisanie matury z języka polskiego uczniowie mają 240 minut (Formuła 2023) lub 170 minut (Formuła 2015). Aby zdać egzamin, należy uzyskać min. 30 proc. punktów.