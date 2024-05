Już dziś (7 maja) o godzinie 09:00 rozpocznie się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ile będzie trwał i ile punktów trzeba będzie zdobyć, aby go zdać?

Matura 2024: Ile trwa egzamin z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule z 2015 roku na poziomie podstawowym trwa 170 minut i 180 minut dla poziomu rozszerzonego. Jednak od reformy wprowadzonej w 2023 roku, czas na egzamin podstawowy został wydłużony do 240 minut, natomiast na poziomie rozszerzonym skrócono do 210 minut.

Co do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego - czas jego trwania to około 30 minut. Pierwsze 15 minut przeznaczone są na przygotowanie się do wypowiedzi, zaś drugie 15 minut na wygłoszenie monologu oraz rozmowę z zespołem egzaminacyjnym.

Harmonogram matur 2024

Harmonogram egzaminów maturalnych na rok 2024 został ogłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zgodnie z nim, egzaminy z języka polskiego odbędą się w następujących terminach:

Na poziomie podstawowym: 7 maja 2024 roku, rozpoczęcie o godzinie 9:00.

Na poziomie rozszerzonym: 20 maja 2024 roku, rozpoczęcie o godzinie 9:00.

Ponadto część ustna egzaminu zostanie przeprowadzona między 11 a 16 maja (z wyjątkiem 12 maja), oraz między 20 a 25 maja. Nie ustalono jednego ogólnego terminu, w którym odbędzie się ta część egzaminu. Poszczególne szkoły będą przestrzegać harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, w tym także do egzaminu z języka polskiego, zaplanowano termin dodatkowy, który potrwa od 3 do 17 czerwca.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku dla części pisemnej oraz 21 sierpnia 2024 roku dla części ustnej.

Ogólny harmonogram matur przedstawia się następująco:

26 kwietnia 2024 roku - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

od 7 do 24 maja 2024 roku - egzaminy pisemne w terminie głównym

od 11 do 25 maja 2024 roku - egzaminy ustne w terminie głównym

od 3 do 17 czerwca 2024 roku - egzaminy w terminie dodatkowym

9 lipca 2024 roku - ogłoszenie wyników

od 20 do 21 sierpnia 2024 roku - egzaminy w terminie poprawkowym

10 września 2024 roku - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Ile punktów trzeba zdobyć, aby zdać maturę z języka polskiego?

Aby uczeń zdał maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym, musi zdobyć co najmniej 30 procent z wszystkich dostępnych punktów. Konkretna liczba punktów, jaką maturzysta musi uzyskać podczas tego egzaminu, zależy od wersji formuły, w której przystępuje do matury.

Według formuły z 2023 roku maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć za rozwiązanie zadań, wynosi 60, z podziałem na poszczególne części:

Część 1: Język polski w użyciu, obejmująca czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, oraz notatkę syntetyzującą - można zdobyć 10 punktów (przy około 5-7 zadaniach, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach).

Część 2: Test historycznoliteracki, który obejmuje znajomość problematyki lektur obowiązkowych - można zdobyć 15 punktów (przy około 6-15 zadaniach, głównie otwartych, często opartych na krótkich tekstach zawartych w arkuszu).

Część 3: Wypracowanie - można zdobyć 35 punktów.

Według formuły z 2015 roku maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć za rozwiązanie zadań, wynosi 70, z podziałem na poszczególne części:

Część 1: Obejmująca czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną - można zdobyć 20 punktów (przy około 10-13 zadaniach, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach).

Część 2: Wypracowanie - można zdobyć 50 punktów.

Co można mieć na maturze z języka polskiego?

Podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego, uczniowi wolno mieć przy sobie jedynie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Konieczne jest również posiadanie ważnego dowodu osobistego, co umożliwi nauczycielowi zweryfikowanie tożsamości zdającej osoby.

W sali egzaminacyjnej musi być zapewniony słownik ortograficzny oraz słownik poprawnej polszczyzny, w ilości nie mniejszej niż 1 na 25 osób. Uczeń nie może wnieść na salę żadnych pomocy naukowych, telefonu ani innych urządzeń, które mogłyby zakłócić przebieg egzaminu.