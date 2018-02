Asbis przedstawi prognozę na ten rok w drugiej połowie marca



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Asbis opublikuje prognozę finansową na 2018 r. w drugiej połowie marca, poinformował dyrektor generalny rady dyrektorów Asbis, Sierhei Kostevitch. Asbis chce w tym roku rozpocząć działalność w Gruzji, nie wyklucza też wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r.

"W drugiej połowie marca opublikujemy naszą prognozę finansową na ten rok" - powiedział Kostevitch podczas konferencji prasowej.

Według niego, trwa jeszcze budżetowanie na ten rok - spółka przedstawi prognozę po jego zakończeniu.

Przedstawiciele spółki nie wykluczają także, że dojdzie do wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. jednak rada dyrektorów nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

"Oczekujemy wzrostów sprzedaży we wszystkich grupach produktowych ze względu na naszą pozycję rynkową i dobrą sytuację na rynkach" - powiedział Kostevitch.

"W ubiegłym roku rozpoczęliśmy działalność w Azerbejdżanie, gdzie prowadzimy m.in. sprzedaż w kilku sklepach dla Apple. W tym roku chcemy rozpocząć naszą działalność w Gruzji" - zapowiedział także Kostevitch.

Dodał, że w tym roku spółka nie planuje rozpoczęcia działalność w kolejnych krajach (oprócz planowanej Gruzji).

"Chcemy być nie tylko dystrybutorem artykułów IT, jak do tej pory, ale także wiodącym dystrybutorem produktów z wartością dodaną. W konsekwencji tych zmian grupa dzieli się obecnie na 7 segmentów i na segmenty wspierające" - powiedział Kostevitch.

Spółka planuje także wprowadzenie w tym roku na rynek nowej marki Perenio związanej z internetem rzeczy.

Spółka ocenia, że jej zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie, dług netto/kapitały własne jest na ujemnym poziomie, co oznacza, że Asbis ma duże zasoby gotówkowe. Pozycja gotówkowa na koniec 2017 r. jest o 39 mln USD lepsza r/r. "To pozwala nam np. na płacenie za pewne towary gotówką tam gdzie niektórzy muszą płacić z określonym terminem" - dodał Tziamalis.

W 2017 r. Asbis miał 6,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,62 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 484,91 mln USD w porównaniu z 1 137,71 mln USD rok wcześniej.

Spółka prognozowała na 2017 r. wypracowanie zysku netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 6,8 mln USD a 7 mln USD, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,48 mld USD a 1,49 mld USD.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)