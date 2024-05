O środowej uroczystości poinformowały w komunikatach Sztab Generalny WP i Dowództwo Generalne. W przekazaniu obowiązków udział wzięli dowódcy różnych jednostek i insytucji Wojska Polskiego, na czele z gen. Kukułą. Generał - który poprzednio sam pełnił obowiązki Dowódcy Generalnego RSZ - powiedział cytowany w komunikacie SG, że swoją obecnością chce zamanifestować "głęboki szacunek dla dokonań generała Sokołowskiego oraz wspaniałego zespołu oficerów, podoficerów i żołnierzy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych".

Kukuła: Będę wspierał wszystkie wysiłki Pana Generała

"Będę wspierał wszystkie wysiłki Pana Generała w służbie na tym arcytrudnym stanowisku" - zwrócił się Wiesław Kukuła do gen. Sokołowskiego.

Gen. Sokołowski został mianowany na stanowisko podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja; obowiązki Dowódcy Generalnego pełnił już jednak wcześniej, od października ub.r.

Poprzedni Dowódca Generalny, gen. Kukuła, został wtedy mianowany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego, po nagłym wypowiedzeniu stosunku służbowego złożonym przez poprzedniego szefa SGWP Rajmunda Andrzejczaka. Gen. Sokołowski jako ówczesny pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego przejął wtedy obowiązki po gen. Kukule.

Kim jest Dowódca Generalny?

Dowódca Generalny to, obok Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Operacyjnego, jedno z trzech najważniejszych stanowisk w polskim wojsku. Do zadań Dowództwa Generalnego należy większość zadań związanych z przygotowaniem Wojska Polskiego do misji czy prowadzenia operacji obronnej - organizacja jednostek wojskowych, ich wyposażenie, a także szkolenie żołnierzy i oficerów.

Gen. Marek Sokołowski Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Służył na misjach w Syrii i Iraku, zaś w 2013 r. dowodził XIII zmianą PKW w Afganistanie (ISAF). Jako generał osobiście wziął wtedy udział z bronią w ręku w obronie zaatakowanej przez Talibów bazy w Ghazni.

Następnie m.in. był dowódcą 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 2019 r. pracuje w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. Sokołowski jest płetwonurkiem, skoczkiem spadochronowym, a także instruktorem judo - znane jest m.in. jego wyzwanie rzucone rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi, również trenującego tę sztukę walki.

autor: Mikołaj Małecki