Głównym przedmiotem projektu jest przebudowa stacji kolejowych w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu oraz budowa komputerowego centrum sterowania ruchem.

Pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej, Tomasz Gontarz, podkreślił, że modernizowana linia kolejowa ma bardzo duże znaczenie, bowiem stanowi odcinek jednego z korytarzy transportowych prowadzących z Europy zachodniej na wschód, aż do Chin.

„Ta linia ma charakter strategiczny, to część nowego Jedwabnego Szlaku. Dla nas jest ważne, że zwiększy się jej przepustowość. Będzie możliwość prowadzenia cięższych pociągów towarowych, zwiększy się ich prędkość, będzie można więcej towarów przewieźć” – powiedział Gontarz w środę na konferencji prasowej w Białej Podlaskiej.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę stacji kolejowych w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu. Zmieniony będzie na nich układ torów i 113 rozjazdów. W Terespolu powstanie nowoczesne, komputerowe centrum sterowania. Wymieniona będzie cała infrastruktura stacyjna służąca zarządzaniu ruchem pociągów.

Na stacjach przebudowane będą perony, zbudowane na nich zostaną nowe wiaty i oświetlenie, powstaną ułatwienia dla niepełnosprawnych podróżnych. Założony będzie monitoring.

W Białej Podlaskiej na stacji zbudowane zostanie podziemne przejście na perony. Powstanie tam też nowy przystanek dla obsługi lokalnego ruchu pasażerskiego. Przy ul. Lubelskiej zbudowany będzie nowy wiadukt kolejowy, który pozwoli na skierowanie samochodów poruszających się drogą wojewódzką nr 812 pod torami. W pobliżu Białej Podlaskiej zbudowany zostanie nowy, bardziej wytrzymały, most na rzece Rudce. W Terespolu przebudowany będzie istniejący tam tunel pod torami.

Na pięciu przejazdach kolejowych, na drogach między Białą Podlaską a Terespolem wymieniona, będzie nawierzchnia i założone zostanie nowe oświetlenie.

Po zakończeniu modernizacji, co ma nastąpić w sierpniu 2020 r. pociągi pasażerskie na tej trasie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę, zaś towarowe – do 120 km na godzinę.

Prace mają rozpocząć się w połowie marca tego roku, wykonawcą jest spółka Trakcja z Warszawy. Na czas robót ruch pociągów nie będzie całkowicie wstrzymany, ale zostanie ograniczony. W czasie od 11 marca tego roku do 29 kwietnia 2019 r. dla podróżnych uruchomiona będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Wartość projektu wynosi 555 mln zł, a kwota unijnego dofinasowania z instrumentu „Łącząc Europę” – 519 mln zł.

