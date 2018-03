Według niego efektem prac mają być bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże między Łodzią a Kutnem i Łowiczem.

Najważniejsza inwestycja prowadzona ma być w Zgierzu na wiadukcie kolejowym nad ul. Długą. Obiekt zapewnia przejazd w kierunku Kutna oraz Łowicza. Jak informuje Jakubowski, wyeksploatowana konstrukcja zostanie wymieniona. Prace zapewnią zwiększenie prędkości z obecnych 40 km do 100 km na godz. Wartość inwestycji wynosi ok. 1,3 mln zł.

Równolegle do prac na wiadukcie w Zgierzu będą prowadzone prace torowe na linii do Kutna. Obejmą odcinki Zgierz–Chociszew, Chociszew–Ozorków, Łęczyca–Witonia i stację Witonia. Na torach będą pracowały maszyny do oczyszczania tłucznia.

Jak podał Jakubowski, prace w Zgierzu wymagają zmian w kursowaniu pociągów. Pociągi PKP Intercity (IC Doker, IC Hutnik, IC Sukiennice, TLK Stoczniowiec) pojadą przez Łowicz Główny. Natomiast wyjątkowo 11 i 30 marca IC Doker pojedzie przez Łowicz Główny i Koluszki. Przewozy Regionalne i Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) zapewnią autobusową komunikację zastępczą. Pociągi na trasę Zgierz-Kutno wrócą 9 kwietnia.

Od 9 kwietnia do 6 maja PLK zrewitalizują cztery przepusty i mosty na odcinku Zgierz–Stryków. Pociągi ŁKA będą wtedy kursowały na odcinku Bratoszewice–Łowicz. 7 maja roboty przeniosą się na odcinek Głowno–Domaniewice, gdzie wyremontowanych zostanie kolejnych pięć mostów i przepustów. W trakcie prac, które potrwają do 9 czerwca, autobusy zastępcze ŁKA będą jeździły na odcinku Głowno–Łowicz.

Jakubowski poinformował również, że na peronach stacji Kutno i Łowicz będą nowe wiaty, ławki i nowe nagłośnienie. Informacje o pociągach mają być prezentowane na wyświetlaczach. Dojście do peronów zapewnią przejścia podziemne.

"Prace prowadzone w nocy na stacji w Kutnie i Łowiczu wymagają zmian w kursowaniu niektórych pociągów. Część pociągów ŁKA będzie rozpoczynała i kończyła bieg na stacji Łowicz Przedmieście, a do Łowicza Głównego podróżni dojadą autobusami" - dodał. (PAP)

autor: Jacek Walczak