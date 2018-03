Spółka zależna PCC Exol i PCC Rokita kupiła spółkę w Malezji



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol, kupił 100% udziałów w spółce PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, poinformowały spółki. Nabycie udziałów jest związane z porozumieniem zawartym pomiędzy Elpis a Petronas Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji dotyczącym rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, dodano.

"Ze względu na wymogi formalnoprawne w Malezji, związane z rejestrowaniem spółek przez podmioty zagraniczne, udziały PCC Oxyalkylates Malaysia zostały nabyte od lokalnego malezyjskiego podmiotu, który zawiązał tę spółkę w ramach profesjonalnie świadczonych tego typu usług" - czytamy w komunikacie.

Nabycie udziałów w PCC Oxyalkylates Malaysia nie stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o realizacji projektu, podkreślono.

"Łączna wartość nabytych udziałów PCC Oxyalkylates Malaysia wynosi 2 MYR, co stanowi w przeliczeniu równowartość 1,73 zł według kursu NBP na 8 dzień marca 2018 r" - czytamy w komunikacie.

Zarówno PCC Rokita, jak i PCC Exol zastrzegły, że są wciąż na wstępnym etapie analizy sytuacji, jednak w związku z wolą rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnego projektu, Elpis nabył udziały PCC Oxyalkylates Malaysia, co jest tożsame z przewidzianym w porozumieniu utworzeniem spółki celowej z siedzibą w Malezji, dedykowanej do realizacji projektu, dodano.

"W porozumieniu strony uzgodniły również, że Petronas Chemicals Group ma prawo nabyć łącznie do 50% udziałów spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów" - czytamy w komunikacie.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)