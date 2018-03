Szijjarto oświadczył, że podejście rządu w Wiedniu i centroprawicy we Włoszech do kwestii migracji jest bardzo podobne do stanowiska państw środkowoeuropejskich.

"Jest więc oczywiste, że w przyszłości będziemy razem pracować" – oznajmił. Jak zastrzegł, współpraca ta "nie jest skierowana przeciwko zachodniej części Europy, ale przeciwko migracji".

Minister podkreślił, że państwa Grupy Wyszehradzkiej nie mają planów poszerzenia V4, ale nie powinno to uniemożliwiać zacieśniania więzów z innymi krajami. "Zdecydowanie chcielibyśmy bliżej i bardziej efektywnie współpracować z Austrią i oczywiście z następnym rządem włoskim" – dodał.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział w piątek, że Austria chce wykorzystać swe przewodnictwo w UE w tym roku do przeniesienia w Unii akcentu z przesiedlania uchodźców w ramach Wspólnoty na zapobieganie przybywaniu ich kolejnych fal. Pod koniec stycznia po spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem zapowiedział ściślejszą współpracę z Budapesztem.

W wyborach we Włoszech 4 marca blok centroprawicy Silvio Berlusconiego otrzymał ponad 35 proc. głosów, a poparcie dla Ruch Pięciu Gwiazd wyniosło 32 proc.

Zapytany o nagranie zamieszczone niedawno na Facebooku przez szefa kancelarii węgierskiego premiera Janosa Lazara, w którym ten obarcza imigrantów winą za wyparcie "białych chrześcijan" z jednej z dzielnic Wiednia, Szijjarto oświadczył, iż nie uważa tej wypowiedzi za niefortunną.

"W Austrii jest kwestią otwartą fakt, że liczba muzułmańskich dzieci zapisywanych do wiedeńskich szkół zbliża się do liczby zapisywanych dzieci austriackich. To otwarta debata" – powiedział minister.

Socjaldemokraci rządzący Wiedniem w koalicji z Zielonymi określili uwagi Lazara jako "rasistowską i ksenofobiczną strategię wyborczą" ze strony Fideszu.

Na Węgrzech trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi 8 kwietnia. Sondaże zapowiadają zdecydowane zwycięstwo rządzącej od 2010 r. koalicji konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)