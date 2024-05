Reklama

„Zamach na szefa HUR (wywiadu wojskowego Ukrainy, generała) Kyryło Budanowa miał być prezentem z okazji inauguracji Putina” – poinformował PAP rzecznik SBU Artem Dehtarenko.

Kolejna sześciolatka Putina

We wtorek Putin został zaprzysiężony na kolejną sześcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta Rosji. Tego samego dnia SBU poinformowała o zatrzymaniu pięciu osób, które działając na rzecz FSB, planowały zamach na Zełenskiego, Budanowa i szefa SBU generała Wasyla Maluka. Wśród aresztowanych jest dwóch pułkowników UDO, ukraińskiej służby ochrony najwyższych urzędników.

Przygotowania do ataku

SBU ujawniła, że członkowie rosyjskiej siatki zgromadzili uzbrojenie dla agenta, który miał dokonać zamachu na Budanowa. Dostarczył je pułkownik UDO, który „osobiście przywiózł do Kijowa drony, pociski do (ręcznego granatnika przeciwpancernego) RPG-7 oraz miny przeciwpiechotne MON-90” – przekazała na Telegramie ukraińska służba.

Udokumentowane zostały wyjazdy zatrzymanego oficera po drony i uzbrojenie „do innego regionu Ukrainy” oraz rozmowy potencjalnego wykonawcy zamachu z prowadzącym z FSB – ujawniono w komunikacie.

„O naszej operacji specjalnej wiedział ograniczony krąg osób, ja kontrolowałem ją osobiście. Zamach, który miał stać się prezentem dla Putina z okazji inauguracji, tak naprawdę stał się porażką rosyjskich służb specjalnych. Nie zapominajmy jednak, że wróg jest silny i doświadczony i nie można go lekceważyć. Nadal będziemy działali, by każdy zdrajca otrzymał zasłużony wyrok” – powiedział cytowany w komunikacie generał Maluk.

Kto stał za próbą zamachu?

SBU ujawniła, że w przygotowania do zamachu na ukraińskich oficjeli zaangażowani byli oficerowie 9. Departamentu Informacji Operacyjnej 5. Służby FSB Rosji. Ukraińscy opublikowali ich nazwiska: Maksim Miszustin, Dmitrij Perlin i Aleksandr Korniew.

Według SBU Perlin od stycznia 2022 r. był prowadzącym „kretów”, werbowanych na Ukrainie jeszcze przed inwazją Rosji na pełną skalę, a wcześniej opiekował się nimi Korniew. Korniew przeprowadził szereg spotkań konspiracyjnych z pułkownikiem UDO „na terytorium sąsiednich państw europejskich”. „Za granicą także dochodziło zazwyczaj do przekazywania agentom pieniędzy” – wyjaśniono.

Przed zatrzymaniem członków rosyjskiej siatki w ich mieszkaniach przeprowadzono rewizje; znaleziono tam uzbrojenie i inne dowody ich działalności. „Grozi im kara dożywotniego więzienia” – poinformowała SBU. (https://t.me/SBUkr/11883)

Niedoszłe ofiary zamachu

Prócz Zełenskiego zatrzymani planowali zamachy na szefa SBU generała Wasyla Maluka,szefa wywiadu wojskowego HUR generała Kyryło Budanowa i innych wysokich rangą oficjeli – poinformowano.

Według SBU grupa koncentrowała się przede wszystkim na planach zamachu na Zełenskiego. „Jednym z zadań siatki agenturalnej FSB było poszukiwanie wykonawców wśród wojskowych, zbliżonych do ochrony prezydenta, którzy mogliby wziąć głowę państwa jako zakładnika, a następnie go zabić” – wyjaśniono.

W komunikacie oświadczono, że zamach na szefa HUR Budanowa miał być dokonany przed Wielkanocą, obchodzoną na Ukrainie w ostatnią niedzielę.

Plany ataków na ukraińskich oficjeli

SBU ujawniła, że zgodnie z rosyjskimi planami zwerbowany ukraiński agent miał na początku zbierać i przekazywać informacje o trasach poruszania się i miejscach przebywania wysokich urzędników, w tym prezydenta. Następnie, na podstawie takich danych, Rosjanie planowali uderzenie rakietą w budynek, w którym mieli się oni znajdować.

„Potem (Rosjanie) zamierzali zaatakować z użyciem drona ludzi, którzy pozostali w miejscu ataku. W kolejnym ruchu Rosjanie planowali uderzyć w to miejsce jeszcze jedną rakietą, między innymi po to, by zniszczyć ślady zastosowania drona” – przekazała SBU. (https://t.me/SBUkr/11872)

Z Kijowa Jarosław Junko