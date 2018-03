Arctic Paper rozbuduje elektrownię wodną w papierni w Munkedal za 29 mln zł



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Arctic Paper podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego rozbudowy elektrowni wodnej w papierni w Munkedal (Szwecja) za ok. 29 mln zł, podała spółka. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważenia środowiskowego zakładu.

"Inwestycja podwoi ilość energii produkowanej przez przyjazną dla środowiska elektrownię wodną w Arctic Paper Munkedals, co zwiększy samowystarczalność energetyczną papierni. Wartość inwestycji jest szacowana na 70 mln koron szwedzkich (ok. 29 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Grupa Arctic Paper planuje sfinansować projekt ze środków własnych. Po zakończeniu inwestycji poniesione koszty zostaną zrefinansowane kredytem bankowym. Spółka podpisała już list intencyjny z bankiem Swedbank dotyczącym refinansowania tego projektu, podano także.

"Grupa Arctic Paper uzyskała już wszystkie niezbędne zezwolenia na realizację tej inwestycji. Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2019 roku" - czytamy dalej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)