Gaz-System chce kontynuować współpracę z australijskimi firmami



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Gaz-System zaprezentuje swoje projekty australijskim firmom z branży gazowniczej oraz paliwowej podczas konferencji "Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference" w Perth, poinformowała spółka. Gaz-System liczy na doświadczenie i osiągnięcia firm australijskich oraz ich udział w realizowanych przez spółkę projektach.

"Nasza wizyta w Perth jest kontynuacją współpracy z australijskim biznesem, a także kolejnym etapem poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dla naszych projektów. Chcemy zainteresować firmy australijskie współpracą z Gaz-Systemem, zwłaszcza w zakresie technologii LNG oraz budowy gazociągów, w tym podwodnych. Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference jest do tego świetną okazją" - powiedział prezes Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Gaz-System przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe, będzie korzystać ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia australijskiej firmy Subsea Engineering Associates (SEA), podano także.

"Przed nami wiele wyzwań związanych z naszymi inwestycjami. Zapraszamy australijskie firmy do współpracy. Zachęcamy je do udziału w przetargach związanych zarówno z terminalem LNG, jak również budową nowych gazociągów. Gaz-System liczy na doświadczenie i osiągnięcia firm australijskich oraz ich udział w naszych projektach" - dodał Stępień.

W listopadzie 2017 r. Gaz-System oraz Australijska Komisja Handlowa (Austrade) zorganizowały w Warszawie konferencję "Focus on gas: linking Australia and Central & Eastern Europe". W wydarzeniu tym wzięły udział australijskie i polskie firmy działające w branży gazowniczej. Jednocześnie było ono okazją dla podmiotów z Australii do poszerzenia wiedzy na temat projektów gazowych realizowanych w Polsce. W ramach kontynuacji współpracy, przedstawiciele Gaz-System, będą uczestniczyć w konferencji "Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference" w Perth. Podczas prezentacji Tomasz Stępień przedstawi szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji i projektów, podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)