WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,08 proc. do 2.353,02 pkt. WIG zniżkował o 0,81 proc. do 61.740,09 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,35 proc. do 4.801,50 pkt.

Obroty akcjami wyniosły prawie 941 mln zł, z czego 744 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było Pekao (137 mln zł). Kurs banku zniżkował o 3,2 proc.

Wśród blue chipów najmocniejsze, ponad 4-proc. spadki odnotowały: Eurocash oraz PGE. O ponad 3 proc. zniżkował kurs Tauronu, a wycena Energi spadła o ponad 2 proc. Również o ponad 2 proc. w dół poszedł kurs PGNiG.

Wzrostom wśród blue chipów przewodziło z kolei Asseco Poland (+1,5 proc.).

O prawie 2 proc. spadł na zamknięciu kurs CCC. Skonsolidowany zysk netto CCC za 2017 rok wyniósł 303 mln zł, mniej rdr o 4 proc. - podała spółka w komunikacie w poniedziałek wieczorem. EBITDA grupy wzrosła w 2017 roku o 12 proc. do 502 mln zł, a EBIT o 8,4 proc. do 405 mln zł. Według obliczeń PAP Biznes, zysk netto grupy w samym czwartym kwartale wyniósł 148,7 mln zł.

Szacunkowe wyniki CCC za IV kwartał 2017 r. są poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie EBITDA oraz zysku netto - uważają analitycy.

O 0,3 proc. zwyżkował z kolei na zamknięciu kurs JSW. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 747,8 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. EBITDA wyniosła w tym okresie 1,12 mld zł.

Analitycy oceniają, że skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA Jastrzębskiej Spółki Węglowej w IV kwartale 2017 r. jest niższa niż oczekiwano.

Zarząd JSW zdecydował o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej spółki w zakresie przeznaczenia wyników za 2017 rok. Będzie proponował przeznaczyć zysk za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w raporcie rocznym.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej, o ponad 6 proc., zniżkowały wyceny Medicalgorithmics, Bogdanki oraz Polimeksu-Mostostal. Wzrostom przewodził natomiast Sanok (+2,7 proc).

Na szerokim rynku największym wzrostem kursu (przy obrotach 18 mln zł) wyróżnił się Krezus (+ 12,8 proc.), a mocno w dół poszły notowania Ferro (-11,4 proc.).

Spółka Ferro otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej w związku z transakcją ze spółką Novaservis z 2012 roku i może zostać zobowiązana do zapłaty 19,25 mln zł zaległego podatku dochodowego oraz 8,25 mln zł odsetek - podała spółka w komunikacie. Ewentualna zapłata zobowiązania może ograniczyć przejściowo zdolność spółki do wypłaty dywidendy.

