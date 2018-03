Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek o odwołaniu Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu i powołaniu na tę funkcję dotychczasowego szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Mike'a Pompeo.

"Dziś nastąpiła taka zmiana, dla bacznych obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej, to nie jest bardzo duże zaskoczenie, bo informacje o tym, że Rex Tillerson może odejść pojawiały się już od dawna. Było to związane z różnicą zdań pomiędzy Donaldem Trumpem, a Tillersonem na szereg różnych istotnych kwestii z punktu widzenia polityki zagranicznej USA, między innymi na kwestię Korei Północnej" - powiedział Dworczyk we wtorek w Polsat News.

Jak zaznaczył, "wypada podziękować za to wszystko, co Rex Tillerson zrobił dla Polski, dla relacji polsko-amerykańskich". "To był przyjaciel Polski, myślę, że tak można powiedzieć. Sprawy obronności, współpracy politycznej - naprawdę dużo zawdzięczają jego aktywności" - ocenił szef kancelarii premiera.

Pytany, czy w tej sytuacji odwołanie Tillersona, to strata dla Polski, Dworczyk odparł, że on by tego tak nie określił, dlatego, że - jak wyjaśnił - każdy koniec jest początkiem czegoś nowego.

"Nowy sekretarz stanu, były szef CIA, który ma bardzo duże rozeznanie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa - z naszego punktu widzenia to jest szalenie ważne, daje gwarancję tego, że będzie z empatią podchodził do potrzeb naszego regionu, do potrzeb naszego kraju i że ta współpraca będzie się dobrze układała. W dziedzinie bezpieczeństwa szczególnie jest ważne jego dotychczasowe doświadczenie" - powiedział Dworczyk.

Pytany o pojawiające się w mediach uwagi, że nowy sekretarz stanu USA "tak tańczy, jak Trump mu zagra", Dworczyk powiedział: "Prasa w każdym kraju żywi się różnego rodzaju informacjami, mniej lub bardziej prawdziwymi. Przy tego rodzaju poważnych zmianach (...) pojawiają się różnego rodzaju spekulacje. My jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie się układała jak najlepiej. Polska i Stany Zjednoczone są strategicznymi sojusznikami. Zakończył się jeden etap, rozpoczyna się drugi, trzymamy kciuki za nowego sekretarza stanu USA".

