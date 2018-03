Energa: Produkcja energii spadła o 6% r: r w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 6% r/r do 1 160 GWh w IV kw. 2017 r. W całym 2017 r. produkcji energii wzrosła o 8% r/r do 4 280 GWh, podała spółka.

"Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w 2017 roku wyprodukowały o ok. 335 GWh (tj. o 8%) więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost produkcji dotyczył przede wszystkim posiadanych źródeł wodnych i wiatrowych. Zbliżony poziom produkcji w elektrowni w Ostrołęce (mniej o 4 GWh) był spowodowany m.in. stabilną pracą w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce" - czytamy w raporcie rocznym.

Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła o 33% r/r do 509 GWh w IV kw. i o 27% r/r do 1 548 GWh w całym 2017 r.

Produkcja ciepła brutto spadła o 7% r/r do 1 281 TJ w IV kw. i wzrosła o 1% r/r do 4 140 TJ w całym roku.

Sprzedaż energii wyniosła 6 598 GWh w IV kw., tj. o 8% mniej niż rok wcześniej. W całym 2017 r.spadła o 3% r/r do 23 815 GWh.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)