iFun4All pracuje nad 3 projektami, w tym nad grą 'Far Peak'



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - iFun4All pracuje obecnie nad trzema projektami, w tym nad anonsowaną na początku roku grą "Far Peak", traktującą o wspinaczce wysokogórskiej, poinformował ISBnews prezes Michał Mielcarek. Spółka podjęła również decyzję o implementacji gry "Serial Cleaner", na nową platformę - urządzenia mobilne oparte na systemie iOS, tj. iPhone'y i iPad'y.

"Pracujemy obecnie nad trzema projektami, w tym nad anonsowaną na początku roku grą 'Far Peak', traktującą o wspinaczce wysokogórskiej. Dla tego projektu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie (w wysokości 150 tys. euro) w ramach programu Kreatywna Europa, do którego zgłaszane są gry storytellingowe. Prace przebiegają zgodnie z planem. Przy 'Far Peaku' współpracujemy m.in. z Marcinem Strzyżewskim, dziennikarzem, pisarzem i autorem scenariuszy do gier. Wierzymy, że jego doświadczenie zapewni grze wysokiej jakości aspekt fabularny - z czego jesteśmy szczególnie dumni. Na nowej stronie internetowej spółki, która wystartuje niebawem, pojawią się informacje m.in. o nowych projektach - w tym o grze 'Far Peak', a także blog na którym chcemy regularnie publikować informacje o postępach teamu produkcyjnego|" - powiedział ISBnews Mielcarek.

Spółka podjęła decyzję o implementacji gry "Serial Cleaner", na nową platformę - urządzenia mobilne oparte na systemie iOS, tj. iPhone'y i iPad'y. Działania związane z implementacją spółka prowadzi samodzielnie, podano także.

"Ze względu na bardzo dobrą sprzedaż gry na konsoli Nintendo Switch, zdecydowaliśmy o konwersji tytułu na urządzenia z systemem iOS. Start na Switchu udowodnił, że gra idealnie sprawdza się przy rozgrywce mobilnej. Dostrzegamy potencjał sprzedażowy tego tytułu na platformach przenośnych, ale nie zamierzamy sprzedawać 'Serial Cleanera' w AppStore po mocno zaniżonej cenie. Naszym celem jest poszerzenie grupy odbiorców bez osłabiania potencjału sprzedażowego gry na innych platformach" - powiedział prezes.

Data premiery nie została jeszcze ustalona, przy czym wstępnie planowana jest na przełomie II i III kwartału 2018 r., podano w komunikacie.

"Oceniamy, że sam proces konwersji nie zajmie wiele czasu, bo 'Serial Cleaner' jest praktycznie gotowy do gry na urządzeniach mobilnych, dzięki wcześniejszej optymalizacji pod kątem konsoli Nintendo. Obecnie trwają rozmowy z Apple mające na celu wybór najlepszej możliwej daty premiery dla tego tytułu, a także ustalenia ceny gry, która nie będzie negatywnie wpływała na odbiór 'Serial Cleanera' na pozostałych platformach. iFun4all ma pełne prawa do wydawania gry na urządzeniach iOS, dzięki czemu nie dzielimy zysków z tych platform z Curve Digital, dotychczasowym wydawcą tytułu" - dodał Mielcarek.

"Serial Cleaner" już niedługo ukaże się w Japonii dzięki współpracy iFun4all i wydawcy gry - Curve Digital z firmą Teyon Japan. Wszystkie prace związane z implementacją języka japońskiego zostały wykonane, gra obecnie jest w fazie testów. Nie odbija się to na produkcji nowych tytułów - wszystkie prace idą zgodnie z planem, podkreślił.

"'Serial Cleaner' wciąż ma duże szanse na ekranizację. Trwają zaawansowane rozmowy dotyczące powstania serialu telewizyjnego. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w San Francisco i jest to jeden z powodów uczestnictwa iFun4all w GDC oraz Game Connection w przyszłym tygodniu. Ponadto chcemy przeprowadzić rozmowy z wydawcami i platform-holderami w sprawie współpracy przy naszych nowych tytułach" - podsumował prezes.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)