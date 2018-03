PKP Cargo prognozuje wzrost jednostkowego zysku netto do 160,8 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - PKP Cargo prognozuje, że zwiększy jednostkowy zysk netto w tym roku o 71,1% r/r do 160,8 mln zł, przy wzroście przychodów o 8,9% r/r do 3 913 mln zł, podała spółka.

"Zarząd spółki PKP Cargo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP Cargo na rok 2018 zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok:

- przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo w 2018 roku 3 913 mln zł, tj. o 8,9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku

- zysk EBITDA PKP Cargo 663,6 mln zł, tj. o 12,1% wyższy w stosunku do 2017 roku

- zysk EBIT PKP Cargo 204 mln zł, tj. o 34,9%, wyższy w stosunku do 2017 roku

- zysk netto PKP Cargo 160,8 mln zł, tj. o 71,1% wyższy, niż zysk netto w roku 2017

- nakłady inwestycyjne capex 1 017,6 mln zł, tj. o 99% wyższe, niż w roku 2017" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)