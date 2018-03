T-Mobile Polska pracuje nad wdrożeniem sieci 5G



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska pracuje nad wdrożeniem sieci 5G i chce ewoluować z roli tradycyjnego operatora w kierunku dostawcy kompletnych produktów dla rodzin, jak i np. miast, poinformował członek zarządu ds. rynku prywatnego Frederic Perron.

"Społeczeństwo przyzwyczaiło się do mobilności i w większym stopniu postrzega nieskrępowany i błyskawiczny dostęp do różnego rodzaju treści jako swoją podstawową potrzebę. To generuje niesłabnące zapotrzebowanie na dane. Za chwilę każdego z nas będzie otaczała sieć inteligentnych urządzeń komunikujących się ze sobą, transferujących między sobą ogromne zbiory informacji. Wymagać będą dostępu do sieci szybkiej i bezpiecznej. Odpowiedzią na te potrzeby będzie oczywiście sieć 5G, nad którą już pracujemy" - powiedział Perron podczas kongresu Huawei: Rozmowy o Przyszłości.

"Technologia ma ułatwiać nam życie, dlatego wymaga to zapewnienia kompleksowych, całościowych rozwiązań. Użytkownicy powinni się cieszyć z dobrodziejstw technologii a nie uczyć się je wybierać, obsługiwać, a później porozumiewać między sobą i współpracować. Dlatego będziemy dostarczać kompletne produkty - tak dla rodziny, jak i np. miast" - dodał Perron.

Wskazał, że konsekwencją tych trendów jest popyt na konsumowanie treści i interakcje na urządzeniach mobilnych.

"Tylko przez pierwsze trzy miesiące naszej oferty pozyskaliśmy 50 tys. klientów usługi Supernet Video, która pozwala na oglądanie wielu serwisów wideo bez zużywania pakietu danych. A niedługo będziemy musieli oceniać telefon jako system łączący się np. z naszym domem, ciałem, samochodem. W tym zakresie połączenie AI, IoT i urządzeń mobilnych stanie się krytyczne, a firmy - jak T-Mobile - zapewniające przesył danych ponownie okażą kluczowe. Potrzebujemy szybkich sieci i godnych zaufania danych. 5G umożliwia to wszystko. Dlatego mówi się o wielkich zyskach z tej generacji" - podkreślił Perron.

Wdrażanie sztucznej inteligencji w firmie odbiera jako ułatwianie pracy pracowników i dostosowywanie treści i oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

"AI może przefiltrować duże zbiory danych, w efekcie usprawnić obsługę. Szczególnie w przypadku młodych klientów, którzy wolą rozwiązania internetowe AI może być skuteczniejsza niż pracownik. Może wspomóc prace sprzedawcy w zrozumieniu potrzeb klienta. Na obecnym etapie to proces, który się kształtuje i ważne jest, aby mierzyć jak AI się sprawdza w tych zakresach" - podsumował członek zarządu T-Mobile Polska.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)