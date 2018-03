Jak poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dryjas, zatrzymań dokonano 13 marca. Także tego dnia znaleziono i zabezpieczono ponad 22 mln papierosów. Zatrzymani to Polacy i Ukraińcy w wieku 25-48 lat.

"Z tego, co wiem, jest to największa ilość papierosów znaleziona w tym roku w Polsce i jedna z większych w ostatnich latach" – powiedział Dryjas.

Jak opisywał prokurator, członkowie grupy nabywali "za wschodnią granicą" papierosy, przemycali je do Polski i sprzedawali w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Przemycane papierosy były przewożone do magazynów w woj. mazowieckim i świętokrzyskim. Tam były przepakowywane do kartonów po innym towarze, po czym w ciężarówkach rozwożono je do odbiorców, którzy je potem sprzedawali. Jak mówił dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Sławomir Podkówka, papierosy były przepakowywane do opakowań zupek chińskich.

Grupa działała co najmniej od czerwca 2017 do około połowy marca.

Łączna wartość start dla skarbu państwa – wynikających z wymaganych należności cła, akcyzy i podatku VAT - tylko z zabezpieczonych dotychczas papierosów, to ponad 25 mln zł. Wartość rynkowa tych papierosów to ponad 15 mln zł.(PAP)

Autor: Katarzyna Bańcer