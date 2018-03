KNF: mBank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 20% zysku za 2017



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Bank mBanku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 20% zysku za 2017 r., poinformował bank.

"Zarząd mBanku otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 80% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 20% zysku netto za 2017 rok" - czytamy w komunikacie.



Zgodnie z projektem uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku, zarekomendowana przez zarząd banku i zaakceptowana przez radę nadzorczą kwota dywidendy wynosi 217,9 mln zł (tj. 5,15 zł na jedną akcję). Kwota ta stanowi 20% jednostkowego zysku netto banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, co jest zgodne z zaleceniem KNF, dodano.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)