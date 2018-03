Polkomtel: Profil operatora telekomunikacyjnego zostanie zdefiniowany na nowo



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Profil tradycyjnego operatora telekomunikacyjnego zostanie zdefiniowany na nowo w obliczu zmian technologicznych, jakie się aktualnie dokonują, uważa dyrektor Departamentu Technologii Sieciowych Polkomtela Tomasz Muda.

"Obecnie wyzwaniem jest zmiana profilu operatora telekomunikacyjnego, wymuszana przez trendy rynkowe oraz wprowadzane nowe technologie. To już nie tylko przesyłanie głosu, czy nawet danych, ale szereg wyzwań technologicznych i społecznych, sprawiają że konieczne jest systematyczne testowanie kolejnych rozwiązań. Jednocześnie, co jest nawet bardziej istotne, kluczowym staje się określanie usług je wykorzystujących oraz testowanie ich zastosowań biznesowych" - powiedział Muda podczas kongresu Huawei: Rozmowy o Przyszłości.

Wśród tendencji, jakie stają się coraz widoczniejsze wymienił coraz częstsze ataki DDoS z urządzeń podłączonych do sieci w ramach IoT.

"Nowe technologie, takie jak chociażby dziś IoT, a w przyszłości poszczególne usługi 5G, to nowe obszary zastosowań w życiu codziennym klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jednocześnie to także potencjalnie nowe zagrożenia, np. ataki DDoS z botów zbudowanych w oparciu o urządzenia IoT. W obliczu wyzwań cyberbezpieczeństwa tworzy się więc nowy obszar działalności klasycznego operatora telekomunikacyjnego" - ocenił dyrektor Polkomtela.

Jak zaznaczył, w powyższym przykładzie zagrożeń, po wprowadzeniu sieci 5G zapewniającej transmisję o bardzo małych opóźnieniach, oprogramowanie funkcjonalne urządzeń IoT mogłoby znajdować się w stacjach bazowych operatora, który dba o jego ochronę i aktualność.

"W urządzeniu zaś, znajdowałoby się jedynie minimalne oprogramowanie, służące tylko do gromadzenia danych, a następnie przekazywania ich do sieci, w celu przetworzenia w dobrze zabezpieczonej części funkcjonalnej" - wskazał Muda.

Zwrócił uwagę na postępującą cyfryzację życia, gdzie wiele jego aspektów doświadczamy przez internet.

"Usługi tzw. OTT, jak np. streaming i wszechobecna cyfryzacja, to rosnące wyzwanie dla operatora sieci w kwestii obsłużenia wzrastających ilości przenoszonych danych. Powszechne wprowadzenie w przyszłości technologii sztucznej inteligencji, będzie mogło sprzyjać w rozwiązywaniu tego problemu, także w inny sposób niż obecnie realizowana nieustanna rozbudowa pojemności sieci. Możemy sobie wyobrazić, że urządzenia mobilne czy domowe z programami uczącymi się maszynowo zachowania użytkownika, np. codziennego oglądania ulubionego serialu, będą optymalizować użycie sieci. W powyższym przykładzie urządzenie będzie pobierać film wcześniej, w porze, kiedy sieć nie jest obciążona, a później odtwarzać go lokalnie. Istotny tu jest proces 'uczenia' i właściwy dobór danych. Ich jakość może przeważyć o powodzeniu takich optymalizacyjnych projektów" - stwierdził dyrektor Polkomtela.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)