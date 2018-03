i2 Development skorygował wstępne skons. przychody za ub. rok do 78 mln zł



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - i2 Development skorygował wstępne skonsolidowane przychody za 2017 r. do 78 mln zł (z 76 mln zł raportowanych wcześniej), oraz wynik na działalności operacyjnej do 11 mln zł (z 14 mln zł), wynika z komunikatu spółki. Zmianie nie uległy wstępne szacunki skonsolidowanego zysku netto, który wynosi 11 mln zł, dodano.

"Ponadto spółka raportowała prognozowany jednostkowy wynik netto dla i2 Development na poziomie ok. 52 mln zł. Aktualna prognoza zakłada osiągnięcie jednostkowego wyniku netto dla i2 Development S.A. na poziomie ok. 42 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Korekta prognozy wynika z uwzględnienia wszystkich zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wynik osiągany przez spółkę w 2017 roku. Szczegóły opisane zostaną przez spółkę w raporcie rocznym, którego publikacja nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku, dodano.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)