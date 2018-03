Studia kończę tuż po wakacjach. Wtedy podejmę decyzję, co dalej. Rozważam różne opcje, w tym pozostanie w Wielkiej Brytanii. W Polsce firmy, do których moi znajomi po prestiżowych zagranicznych uczelniach rzeczywiście chcieliby wrócić, można policzyć na palcach jednej ręki – mówi Maciej Zasada. Studiował prawo na London School of Economics, a obecnie finiszuje z magisterium na Imperial College Business School. To dwie prestiżowe brytyjskie uczelnie. Pierwsza została sklasyfikowana na liście szanghajskiej, czyli rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie, w drugiej setce, druga na 27. miejscu. Dla porównania Uniwersytet Warszawski, najlepsza uczelnia z Polski, jest dopiero w trzeciej setce, a do rankingu załapał się jeszcze tylko Uniwersytet Jagielloński.

Tak jak w piłce nożnej statystyki nie grają, tak ukończenie dobrej uczelni nie daje gwarancji sukcesu. Daje jednak więcej możliwości. Młodzi Polacy, którzy edukacyjne szlify zdobywają za granicą, dostają dyplom prestiżowej uczelni i stają przed wyborem: szukać pracy w Londynie, Nowym Jorku, Tokio czy wracać do Polski.

Odpowiedź nie jest prosta. Składa się na nią wiele zmiennych i stałych. Wyborami rządzą emocje i zimny rachunek ekonomiczny. Biznes z Polski dostrzega jednak kapitał tkwiący w absolwentach – a nawet dopiero studentach – zagranicznych uczelni. Próbuje przyciągać, gra na nucie patriotycznej, pokazuje, że rynek wschodzący daje więcej opcji rozwoju niż advanced economy. A jeśli nie więcej, to często ciekawszych. Sprawa jest jednak skomplikowana, a decyzje nieoczywiste.

>>> CAŁY TEKST W WEEKENDOWYM WYDANIU DGP