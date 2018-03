Premier był pytany na konferencji prasowej w Brukseli, czy w trakcie dyskusji dot. Rosji pojawił się temat Nord Stream 2, oraz jakie było polskie stanowisko w tej sprawie.

"Tak, podczas tak długiej dyskusji, trudno żeby się nie pojawił ten wątek i chcę powiedzieć, że na pewno coraz więcej krajów zdaje sobie sprawę z tego, że Nord Stream 2 jest elementem geopolityki rosyjskiej, jest elementem szantażu, podobnie jak Nord Stream 1. I jako taki, ten projekt stanowi duże niebezpieczeństwo dla Europy, a w szczególności dla Ukrainy, pośrednio również dla Polski" - podkreślił Morawiecki.

Szef polskiego rządu powiedział też, że rozmawiał o tym projekcie podczas spotkania z premierem Szwecji. Jak dodał, "Polska optuje za tym, razem z Komisją Europejską, żeby prawo europejskie było tutaj w pełni wykonywane, w pełni respektowane".

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.

