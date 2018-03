Rozmowy o realizacji programu w Radomiu rozpoczęły się w październiku 2016 r. Wówczas wskazano Radom jako jedno z miast, które miały wziąć udział w rządowym pilotażu.

Skurkiewicz, który jest także szefem radomskich struktur PiS, powiedział na sobotniej konferencji prasowej, że w poniedziałek na sesji Rady Miejskiej podjęta zostanie uchwała dot. przystąpienia Gminy Miasta Radomia do spółki MDR Radom, zajmującej się realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus. Wiąże się to z przekazaniem na rzecz spółki nieruchomości przy ul. Tytoniowej w Radomiu, gdzie mają być wybudowane lokale mieszkalne na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus.

"Mam nadzieję, że rok 2020 to będzie ten rok, kiedy pierwsze rodziny wprowadzą się do nowo wybudowanych mieszkań" - podkreślił Skurkiewicz. Zdaniem innej z radomskich posłanek PiS Anny Kwiecień, budowa mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus może uchronić młodych ludzi przed „zniewoleniem kredytowym”. "Jeśli w Radomiu będą atrakcyjne cenowo mieszkania na wynajem na pewno młodzi radomianie będą się też decydować, żeby nie wyjeżdżać do innych miast, ale tutaj zakładać rodziny, tutaj mieszkać i przyczyniać się do rozwoju naszego miasta" - zaznaczyła Kwiecień.

W piątek radomski magistrat zapowiedział także budowę bloku z ok. 45 mieszkaniami na wynajem przy ulicy Narutowicza. Inwestycja ta ma być z kolei realizowana w ramach miejskiego programu "Radom dla Młodych". Na poniedziałkowej sesji radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie wniesienia do miejskiej spółki Administrator terenu pod budowę budynku. Inwestycja ma ruszyć pod koniec roku lub na początku 2019 r.

Jak wynika z danych BGK Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie plus w budowie jest obecnie ponad 2 tys. lokali, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się do mieszkań w II kwartale 2018 roku. Najbardziej zaawansowane prace trwają w Białej Podlaskiej oraz Jarocinie.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu są inwestycje, realizowane przez BGK Nieruchomości. (PAP)

Autor: Ilona Pecka