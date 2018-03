Adiuvo Investments rezygnuje z przeprowadzenia emisji akcji serii N



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N na podstawie uchwały NWZ z 25 stycznia br. akcji, poinformowała spółka. W niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi.

"W naszej ocenie, obecny kurs akcji nie oddaje wartości Adiuvo Investments i potencjału spółki, a także nie odzwierciedla poziomu zainteresowania produktami spółek portfelowych wśród potencjalnych partnerów branżowych, z którymi prowadzone są rozmowy o możliwości współpracy. Bieżąca działalność przebiega zgodnie z założonym planem i jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez założyciela i wiodącego akcjonariusza. Zarząd rozważa jednocześnie możliwości pozyskania finansowania dłużnego z udziałem inwestorów zewnętrznych" - powiedziała członek zarządu Adiuvo Investments Anna Aranowska-Bablok, cytowana w komunikacie.

Adiuvo Investments aktualnie prowadzi rozmowy z partnerami branżowymi w odniesieniu do rozwiązań rozwijanych w sześciu spółkach portfelowych. Rozważane są rożne formy współpracy - od inwestycji kapitałowych przez finansowania badań klinicznych połączone z opcją globalnych praw do sprzedaży produktu po całkowitą sprzedaż praw do produktu w ramach transakcji przejęcia. Już osiem spółek z portfolio grupy Adiuvo Investments osiągnęło gotowość do ekspansji międzynarodowej swych produktów lub do sprzedaży technologii do partnera globalnego, podano także.

"Rozwój naszych produktów zajął nieco więcej czasu, niż planowaliśmy pierwotnie, co rynek kapitałowy bardzo mocno zdyskontował. Z pokorą przyjmujemy tę reakcję. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że realizacja spodziewanych transakcji sprawi, iż inwestorzy przekonają się o zasadności przyjętego modelu biznesowego, a kurs akcji powróci do poziomów odzwierciedlających wartość fundamentalną spółki i potencjał monetyzowanych innowacji o zasięgu globalnym, zarówno w ramach obszaru nutraceutycznego, jak również w zakresie wyrobów medycznych i medycyny cyfrowej. Do czasu zakończenia prowadzonych rozmów z partnerami strategicznymi i kolejnych wpływów z monetyzacji posiadanych technologii spółka będzie finansować działalność ze środków założyciela (Marek Orłowski) i ze źródeł alternatywnych, których struktura pozostaje otwarta" - dodała Aranowska-Bablok.

Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Od października 2015 r. spółka jest notowana na rynku głównym GPW, jest także wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect Airway Medix.



